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Pilli: “Covid-19 savaşı henüz bitmedi”

Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüse karşı verilen savaşın henüz bitmediğini vurguladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 11:40
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Pilli: “Covid-19 savaşı henüz bitmedi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 4 Mayıs Pazartesi açılacak olan iş yerleri ve halkımızın Covid-19 salgınına ilişkin alması gereken önlemleri bir kez daha hatırlatarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, Covid-19’un henüz bitmediğini önemli olanın yasak koyarak değil, bunu bir yaşam tarzına çevirmek olduğunu belirterek şunları kaydetti;

“ Pazartesi gününden itibaren bazı iş yerlerimiz çalışma hayatına geri dönecektir. İlgili iş yerlerinde uygulanacak kurallar ise büyük önem arz etmektedir.

Hijyen şartlarına uymak, sosyal mesfeyi uygulamak, mutlaka maske takmak, en başta yer alan kurallar olmakla birlikte, iş yerinde bir çalışanın ani bir rahatsızlık, yüksek ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtilerle Covid-19’a maruz kaldığı düşünülürse, Covid-19 acil planı derhal uygulanmalı ve Sağlık Bakanlığı’na anında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Her bireyin virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik bir Covid- 19 taşıyıcısı  olabileceği bilinci ile hareket etmemiz gerekmektedir. Tarihte salgınlarda yaşanan örnekler bulunmaktadır. En büyük tehlikenin salgın sona erdi inancı ile yaklaşarak 2. Büyük salgınların olabileceği ve çok daha ağır geçme ihtimali olduğunu unutmamalıyız.

Son günlerde görmekteyiz ki, ülkemizde Covid-19 salgını bitti psikolojisi ile yaklaşıyor, birçok kuralı uygulamıyoruz, özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum salgın henüz bitmiş değildir. Çevre ülkeler ve dünyada bu salgın devam ettikçe bizde de sona ermesi mümkün değildir.

Dolayısı ile kişisel önlemleri uygulamaya devam etmek zorunda olduğumuzun bilinci ile davranmalıyız. Bu süreç içerisinde zorunlu olmadıkça kalabalık arasında olmamak, özellikle 65 yaş üstü kişiler ve 17 yaş altındaki gençlerin mecbur kalmadıkca dışarı çıkmaması gerekmektedir.

Yasaklarla değil, bunu bir yaşam tarzına çevirerek, bugüne kadar siz değerli halkımızın destekleri ile geldiğimiz bu iyi seyri kaybetmemek için yine birlikte sizlerin de desteği ile bu savaşı kazanabileğimizi yeniden vurgulamak isterim.

Kıbrıs Postası

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