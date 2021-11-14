Pilli, "Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz"

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi;

" Kıbrıs Türk Halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Büyük fedakârlıklarla verilen destansı mücadele sonucunda, 38. yaşını kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurularak tüm dünyaya ilan edilmiş, böylece Kıbrıs Türkü özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak ve bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir.

Varlığımızı borçlu olduğumuz Anavatan Türkiye’nin her zaman koşulsuz olarak yanımızda olduğunun bilinç, güven ve rahatlığıyla Cumhuriyetimizi yaşatmak ve dünyada hakettiği yeri alabilmesi için mücadelemizi her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”