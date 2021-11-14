Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini bastı
Boşanmak üzere olduğu eşinin evini...
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
banner107

Pilli, "Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

14 Kasım 2021 Pazar 14:27
17 Okunma
Pilli, "Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz"
banner108

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi;

" Kıbrıs Türk Halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 38. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Büyük fedakârlıklarla verilen destansı mücadele sonucunda, 38. yaşını kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurularak tüm dünyaya ilan edilmiş, böylece Kıbrıs Türkü özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak ve bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir.

Varlığımızı borçlu olduğumuz Anavatan Türkiye’nin her zaman koşulsuz olarak yanımızda olduğunun bilinç, güven ve rahatlığıyla Cumhuriyetimizi yaşatmak ve dünyada hakettiği yeri alabilmesi için mücadelemizi her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar,  Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli15 Kasım Cumhuriyet Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlıca’da bulunan cesedin Meryem’e ait olduğu kesinleşti
Çamlıca’da bulunan cesedin Meryem’e ait olduğu kesinleşti
"Dr. Küçük ve Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz"
"Dr. Küçük ve Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz"
"Türkiye garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"
"Türkiye garantörlüğünden ve bu topraklardaki haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim