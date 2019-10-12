Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Pilli'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:08
Pilli'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk halkının, her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, “Dualarımız terör örgütlerine karşı mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimiz ve Türk ordumuz içindir” dedi.  

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayınlayarak,  Anavatan Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturma, terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatının devam ettiğini hatırlatarak, Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliBarış Pınarı HarekatıDestekHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odası Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Muvaffakiyetler Diledi
Ticaret Odası Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Muvaffakiyetler Diledi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti
Ali tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı
Ali tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim