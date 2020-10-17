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Pilli'den başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 10:30
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Pilli'den başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde  korona virüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Aziz Çavlin'in , daha önce by pass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu, kalp yetmezliği,  hipertansiyon,  diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar taşımakta olduğunu belirtti. 

Bakan Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek hepimizin başı sağolsun dedi.

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