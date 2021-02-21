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Pilli'den destekçilerine : Kalplerimizin bir olduğunu bilin

21 Şubat 2021 Pazar 20:12
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Pilli'den destekçilerine : Kalplerimizin bir olduğunu bilin

Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Dr. Ali Pilli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın Güzelyurt'ta Ali Pilli destekçilerinin gerçekleştimeyi planladığı eylem için ; "Daha düne kadar bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak ve her şeyden önemlisi bir hekim olarak Pandemi devam ederken, böylesi yoğun katılımlı ve kontrolsüz bir buluşmanın, içinden geçmekte olduğumuz sürece uygun olmadığı düşüncesindeyim.Böylesi bir dönemde Halkımızın riske atılmaması adına sağduyulu davranılmasını ve bu buluşmanın ertelenmesini sizlerden rica ediyorum" dedi.

İŞTE PİLLİ'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Sevgili kardeşlerim, görevden alınmamla ilgili, bize inanan güvenen insanların inisiyatif alarak, Güzelyurt’ta bir eylem duyurusunda bulunduklarını görüyorum.

Kendilerine şahsıma duydukları güvenden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Ne var ki, daha düne kadar bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak ve her şeyden önemlisi bir hekim olarak Pandemi devam ederken, böylesi yoğun katılımlı ve kontrolsüz bir buluşmanın, içinden geçmekte olduğumuz sürece uygun olmadığı düşüncesindeyim.

Böylesi bir dönemde Halkımızın riske atılmaması adına sağduyulu davranılmasını ve bu buluşmanın ertelenmesini sizlerden rica ediyorum.

Kalplerimizin bir olduğunu bilin.

Hepinize teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Ali PİLLİ

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