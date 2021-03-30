Pilli'den Güngördü'ye ziyaret

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Güngördü, Pilli’nin mücadelesiyle, dürüstlüğüyle ve samimiyetiyle halkın gönlünü kazandığını dile getirdi.

Güngördü, Pilli’ ye sağlık bakanlığı görevi süresinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.