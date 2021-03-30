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Pilli'den Güngördü'ye ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti. 

30 Mart 2021 Salı 13:39
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Pilli'den Güngördü'ye ziyaret

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Güngördü, Pilli’nin mücadelesiyle, dürüstlüğüyle ve samimiyetiyle halkın gönlünü kazandığını dile getirdi. 
Güngördü, Pilli’ ye sağlık bakanlığı görevi süresinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

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