Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Güngördü, Pilli’nin mücadelesiyle, dürüstlüğüyle ve samimiyetiyle halkın gönlünü kazandığını dile getirdi.
Güngördü, Pilli’ ye sağlık bakanlığı görevi süresinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.
Pilli'den Güngördü'ye ziyaret
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.
30 Mart 2021 Salı 13:39
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Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Güngördü, Pilli’nin mücadelesiyle, dürüstlüğüyle ve samimiyetiyle halkın gönlünü kazandığını dile getirdi.