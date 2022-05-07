Pilli'den mesaj var!

Bakan Pilli, şunları kaydetti;

Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar.

Şüphesiz ki, onlara olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Çünkü onlar dünyanın en değerli ve kutsal varlıkları oldukları gibi, onlara layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevdir.

Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler.

Kuşkusuz mutlu ve huzurlu bir toplum için en büyük dileğimiz bütün annelerimizin mutluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü`nü kutluyor, vefat etmiş annelere Allah’tan rahmet, aramızda olan anne ve anne adaylarına uzun ömürler diliyorum.

Dr. Ali Pilli

Sağlık Bakanı