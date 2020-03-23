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Pilli'den özel teşekkür

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, iş insanları Halil ve Hüsnü Falyalı ile Mete Özmerter'e teşekkürlerini iletti.  

23 Mart 2020 Pazartesi 20:52
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Pilli'den özel teşekkür

Bakan Pilli'den özel teşekkür...

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli iş insanları Halil ve Hüsnü Falyalı ile Mete Özmerter'e teşekkürlerini iletti.  

Coronavirüs için gerekli olan 2500 adet son teknoloji kitler 50 bin dolara, Falyalı Kardeşler tarafından alındı.

Kitleri İktisat Bankası sahibi Mete Özmerter şu anda özel uçağı ile getiriyor .

Sağlık Bakanı Pilli, 3 iş adamına da sağlığa koydukları katkı nedeniyle büyük bir teşekkür ederken bu zor günlerde herkesin yardım eline ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Falyalı Kardeşler de sağlık alanında yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliHalil FalyalıHüsnü FalyalıMete Özmerter
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Ertaç 2020-03-23 21:03:11

Bravo Falyalı kardeşler,bravo Mete bu ülke sizi inşAllah unutmaz.

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