PİLLİ'DEN ULUTAŞ'A REST: İSPATLASIN İSTİFA EDERİM 

Gazeteci Taner Ulutaş'ın paylaşımına Sağlık Bakanı Ali Pilli'den sert yanıt geldi.

BAHAR SANCAR

Gazeteci Taner Ulutaş'ın akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye döndü.

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs'a açıklama yapan Bakan Pilli, söz konusu fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğunu ve kendisinin bu akşam Başbakan Ersan Saner ile birlikte bir toplantıda olduğunu söyledi.

Pilli, "Bu fotoğrafı paylaşan kişinin nasıl bir amacı var merak ediyorum. O fotoğrafı iddia ettiği gibi bu akşam çekildiğini ispatlasın, bakanlıktan istifa ederim. Saat 22.00'a kadar Başbakan ile birlikte toplantıdaydık. Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz" dedi. Pilli, "Sağlık Bakanı olarak böyle bir dönemde halkımıza örnek olmak için hiçbir yere maskesiz gitmiyorum. Sürekli bu konuda uyarılarda bulunuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki hassasiyetimi bilir. Taner beyin bu paylaşımını ve sözlerini kınıyorum" şeklinde konuştu.

ULUTAŞ ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Gazeteci Taner Ulutaş, sosyal medya hesabından önce Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin fotoğrafını paylaştı, sonrasında ise hemen kaldırdı.

Ulutaş yeni bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

Serhat Köy’de (Filya) Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de aralarında bulunan 17-18 kişilik bir grubun maske ve sosyal mesafeye aldırmadan bir restoranda yemek yerken çekilen ve bana gönderilen fotoğraflarını paylaştım.

Bana hem grubu ayrı gösteren fotoğraf ile hemde saat ile dakikaları gösteren iki fotoğraf gönderildi. Saat ve dakikaları içeren fotoğrafa da inanıp Fotoğrafı yayınladıktan sonra bayağı tartışma yaşandığına tanık oldum. Ceketli fanellalı ve kısa kollu kişilerin de aralarında olduğu grup ile ilgili fotoğrafın eski çekildiği şeklinde iddialarda ortaya atıldı. Tartışma pandemi ile ilgili sürecin güven erozyonuna da uğratacağı ve Ali Pilli’nin ben Eziç’te başbakan Ersan Saner ile yemekteydim açıklaması sonrasında bir bakana da inanmak durumunda kalarak olayın başka mezralara çekilmemesi için silmek durumunda kaldım.

NE OLMUŞTU? HABER İÇİN TIKLAYINIZ...