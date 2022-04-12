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Pilli'den yerinde inceleme

Bakan Pilli, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakımda incelemelerde bulundu.

12 Nisan 2022 Salı 11:08
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Pilli'den yerinde inceleme

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakım Bölümünde incelemelerde bulundu. 

Ziyareti çerçevesinde Başhekim Dr. Adil Özyılkan, sorumlu doktor ve hemşirelerle görüşen bakan Pilli ’ye, mevcut beklentiler konusunda bilgiler aktarıldı. 

Bakan Pilli, yoğun bakımın genişletilmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını, hedeflerinin vatandaşlarımızın sağlık sistemine daha fazla güvenmeleri ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi olduğunu vurguladı.

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