Pilli'den yerinde inceleme

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakım Bölümünde incelemelerde bulundu.

Ziyareti çerçevesinde Başhekim Dr. Adil Özyılkan, sorumlu doktor ve hemşirelerle görüşen bakan Pilli ’ye, mevcut beklentiler konusunda bilgiler aktarıldı.

Bakan Pilli, yoğun bakımın genişletilmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını, hedeflerinin vatandaşlarımızın sağlık sistemine daha fazla güvenmeleri ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi olduğunu vurguladı.