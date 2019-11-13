Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Pilli Diyabet Derneği heyetini kabul etti

Pilli, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:39
Pilli Diyabet Derneği heyetini kabul etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Dernek Başkanı Arca, dünyada 420 milyon kişinin diyabet olduğunu, gizli şekeri olanlarla birlikte bu rakamın 840 milyonlara ulaştığını söyledi.

Diyabetin birçok hastalığı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Arca, eğitimin diyabeti önlemek için önem arz ettiğini, ilaç ve hasta sayısı gibi istatistiklerin olması gerektiğini, fazla kilo ve obezite sorununun okullarda verilecek eğitimlerle engellenebileceğini kaydetti.

Arca ayrıca, dernek olarak taleplerinin bulunduğu bir dosyayı bakan Pilli’ye takdim etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, diyabetin dünyada ve ülkede yaygın olduğunu, hastalığın önlenmesi kadar kontrol altına alınmasının da önemli olduğunu, halkı bilinçlendirmek için okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde obezite ve diyabet konusunda gerekli eğitimlerin verilebileceğini belirtti.

Pilli, koruyucu sağlık hizmetlerinin de bu anlamda ciddi bir etken olduğunu, diyabetsiz bir yaşam için sivil toplum örgütleri ve hasta dernekleri ile el ele vermeye hazır olduklarını vurguladı.

banner22
Son Güncelleme: 13.11.2019 17:41
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberDRNEĞİDiyabetPilli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ BİR-SEN'den yetki açıklaması
DAÜ BİR-SEN'den yetki açıklaması
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Sucuoğlu,  Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner’i kabul etti
Sucuoğlu,  Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner’i kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim