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Pilli, Dizdarlı ve Soydan’ın PCR test sonuçları negatif!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, eski başhekim Bülent Dizdarlı ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan’ın PCR test sonuçları negatif çıktı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 23:39
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Pilli, Dizdarlı ve Soydan’ın PCR test sonuçları negatif!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, eski başhekim Bülent Dizdarlı ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan’ın PCR test sonuçları negatif çıktı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir toplantıda bir kişinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine toplantıda yer alan Dizdarlı ve Soydan temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alınmıştı.

Geçen süreçte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’ın PCR testi pozitif çıkmıştı.  

Sağlık Bakanı Ali Pilli’de kendisini Özyılkan’ın temaslısı olduğu gerekçesi ile karantinaya almıştı.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanı Ali Pilli, eski başhekim Bülent Dizdarlı ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan’ın PCR testleri negatif çıktı.

Öte yandan PCR testleri negatif çıkan Pilli, Dizdarlı ve Soydan’ın karantinası ise devam ediyor.

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