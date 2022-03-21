Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e geçtiler!
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e...
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

Pilli: “Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu belirterek “Hep gülen yüzleri, insani değerleri yüksek, yürekleri sevgi dolu ve sevgileri karşılıksız olan bu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım." dedi.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:32
33 Okunma
Pilli: “Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır”
banner108

Pilli, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 21 Mart’ın Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edilmesinin ardından dünya genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini kaydetti.

Pilli mesanında, “Down sendromu bir hastalık değil, bireylerde 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom olması sonucunda oluşan bir genetik farklılıktır. Dolayısıyla Down Sendromunun hastalık olmadığı, bir genetik farklılık olduğu, farklı olmanın da normal olduğu bilincinin topluma yayılmasını ve bu konuda toplumda duyarlılığın artırılmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Down sendromlu bireylere ve ailelere sağlanması gereken destek ve hizmetin sunulmasında kendielrien de büyük görev düştüğünü ifade eden Bakan Pilli, Down Sendromu’nun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu vurguladı.

Pilli “Hep gülen yüzleri, insani değerleri yüksek, yürekleri sevgi dolu ve sevgileri karşılıksız olan bu kardeşlerimizi sevgi ile kucaklarım." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turizmde hareket başladı
Turizmde hareket başladı
Sağlık Bakanı Pilli: “Bizzat Kendim İlgileniyorum"
Sağlık Bakanı Pilli: “Bizzat Kendim İlgileniyorum"
İlaç yok! "Acıyın bu hastalara"
İlaç yok! "Acıyın bu hastalara"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim