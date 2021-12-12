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Pilli: Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

12 Aralık 2021 Pazar 13:41
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Pilli: Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de ilk kez gerçekleştirilen operasyonda iki kez açık kalp ameliyatı ile kalp kapakları değiştirilmiş olan Dr. Münür Hüdaverdi'ye TRICLIP işlemi ile sağ kalp kapakçığına mandal sistemi ile müdahale edildi. 

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr. Eser Varış ve ekibinin Türkiye'den gelen uzman doktorların desteğiyle gerçekleştirilen ve ülkede bir ilk olan operasyon sonrası Dr. Hüdaverdi'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. 

Yapılan operasyonun ardından Dr. Hüdaverdi'yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, başta Dr. Eser Varış olmak üzere operasyonda emeği geçen tüm ekibi tebrik ettiğini belirtti. 

Covid-19 ile mücadeleden geçtiğimiz bu süreçte hastanelerimizde önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bakan Pilli, pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının gece gündüz demeden devam ettiğini, bunun yanında ülkemizde gurur duyulacak ameliyatlar yapıldığını kaydetti. 

Yaptığı ziyaret çerçevesinde Dr.Hüdaverdi'nin sağlık durumunun son derece iyi operasyonun ise çok başarılı geçtiğini ifade eden Bakan Pilli, halkımızın doktorlarımıza güvenmeye devam etmesi gerektiğini, hastanelerimizde birçok başarılı operasyon yapıldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi
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