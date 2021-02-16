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PİLLİ, DR. HALİL ONALT’IN VEFATI NEDENİYLE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı.

16 Şubat 2021 Salı 21:55
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PİLLİ, DR. HALİL ONALT’IN VEFATI NEDENİYLE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pilli mesajında “Değerli meslektaşımız, Kıbrıslı Türk doktor Halil Onalt'ın koronavirüs nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında başta sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Pilli, Dr. Halil Onalt’ın Türkiye’de özveri ile görevini devam ettirdiği bu sürede Covid-19'a yenik düştüğünü belirtti.

Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar dileyen Bakan Pilli, “Tüm sağlık camiasının, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

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