Pilli: Eğitim bizim için bu yıl bitmiştir

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıkladı.

Pilli kendisine sorulan bir soru üzerinde verdiği yanıtta, eğitim bizim için bu yıl bitmiştir.

2020/2021 eğitim yılına bakmalıyız. ‘Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır’ dedi. Gazetecinin bu sizin bakanlığınızın mı, yoksa bakanlar kurulunun kararı mı şeklindeki sorusuna gülümseyerek ‘bizim’ yanıtını verdi.