Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Pilli: Eğitim bizim için bu yıl bitmiştir

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıkladı.

03 Mayıs 2020 Pazar 20:26
977 Okunma
Pilli: Eğitim bizim için bu yıl bitmiştir

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıkladı.

Pilli kendisine sorulan bir soru üzerinde verdiği yanıtta, eğitim bizim için bu yıl bitmiştir.

2020/2021 eğitim yılına bakmalıyız. ‘Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır’ dedi. Gazetecinin bu sizin bakanlığınızın mı, yoksa bakanlar kurulunun kararı mı şeklindeki sorusuna gülümseyerek ‘bizim’ yanıtını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayorgi 2020-05-03 20:43:43

Bu ali pilli oldu cumhur başkanı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
AAhh ah 2020-05-03 20:47:24

Daha haddini öğrenmedin? Sen bir takımın elemanısın Sn BAkan. Sadece senin kararınla olmaz. Hani hastahane da yapacaydın? Bazen alın gazı da giden. Eyisin , hoşsun, temizssin ve biraz da safsın. Küçücük bir ülkede Korona virüse gösterilen başarı ! yı üstleniyorsun ama unutma ki kültürlü bir halkın çabası ve disiplini ile başarı geldi.Tabi Almanların uyarısı da cabası.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Alfa 2020-05-03 20:42:37

Üniwersitelerde dahil mi buna ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bugün yeni vaka yok
Bugün yeni vaka yok
Tatar'dan "Pes etmeyeceğim" mesajı
Tatar'dan "Pes etmeyeceğim" mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan genelge
Sağlık Bakanlığı'ndan genelge
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim