Pilli: Eğitim bizim için bu yıl bitmiştir

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı bir televizyon programında tüm okulların bu yıl eğitim vermeyeceğini açıkladı.
Pilli kendisine sorulan bir soru üzerinde verdiği yanıtta, eğitim bizim için bu yıl bitmiştir.
2020/2021 eğitim yılına bakmalıyız. ‘Önümüzde daha çok yapılacak işler vardır’ dedi. Gazetecinin bu sizin bakanlığınızın mı, yoksa bakanlar kurulunun kararı mı şeklindeki sorusuna gülümseyerek ‘bizim’ yanıtını verdi.
Bu ali pilli oldu cumhur başkanı
Daha haddini öğrenmedin? Sen bir takımın elemanısın Sn BAkan. Sadece senin kararınla olmaz. Hani hastahane da yapacaydın? Bazen alın gazı da giden. Eyisin , hoşsun, temizssin ve biraz da safsın. Küçücük bir ülkede Korona virüse gösterilen başarı ! yı üstleniyorsun ama unutma ki kültürlü bir halkın çabası ve disiplini ile başarı geldi.Tabi Almanların uyarısı da cabası.
Üniwersitelerde dahil mi buna ?