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Pilli: “Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak görevimiz"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Algım Eğitim Merkezi’nde düzenlenen "Sevgiyi Paylaşıyoruz" etkinliğine katıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 18:18
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Pilli: “Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak görevimiz"
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Bakan Pilli, Engellilik konusunun, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konu olduğunu kaydetti.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına öncülük etmek görevimizdir diyen Bakan Pilli, engelli vatandaşlarımızın mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba göstermek, sorunlarına sahip çıkmanın büyük önem arz ettiğini belirtti.

Etkinliği düzenleyen Çilem Dağıstanlı’nın sosyal sorumluluk projesinin büyük anlam taşıdığını belirten Bakan Pilli, bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladığını, bir gün değil, her gün yanlarında olmamız gerektiğini ifade etti. 

Organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik eden Bakan Pilli,çocuklarla birlikte kurabiye yapma etkinliğine katıldı. 

Bakan Pilli tarafından Çilem Dağıstanlı’ya plaket takdim edildi. 

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