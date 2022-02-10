Pilli: Falyalı’nın zor günlerimizde verdiği desteği unutmayacağız

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, iş insanı Halil Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Pilli, “Silahlı saldırı sonucu iş insanımız Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın hayatını kaybetmiş olmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız” dedi.

“İş insanımız Halil Falyalı ülkemizde Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz günlerde ilaç tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı'na büyük destek olmuş, dolayısıyla halkımızın sağlığı için hiç düşünmeden katkıda bulunmuştur” diyen Pilli, şöyle devam etti:

“Bugün Kumyalı'da son yolculuğuna uğurladığımız Halil Falyalı'nın zor günlerimizde sağlık alanında verdiği desteği unutmayacağız.

Faillerin bir an önce yakalanması, bu olayın açıklığa kavuşturulması için Polis Teşkilatımızın özverili çalışmaları sürmektedir.

Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim.”