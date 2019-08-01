Pilli: Geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz

Pilli, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolaysısıyla yayımladığı mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın Kıbrıs Türkü’nün mücadele tarihine ışık tutan bir dönüm noktası olduğunu belirtti

Pilli, “Kıbrıs'ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişten aldığı güç ve Anavatan’dan aldıkları destek ve inançla, adadaki varlığını her koşulda korumaktan vazgeçmeyeceğini ifade eden Pilli, mesajında şunları kaydetti:

“Her türlü zorluğa maruz kalan Kıbrıslı Türkler, büyük bir direniş göstererek, her şeye rağmen canları pahasına bu toprakları, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle korumayı başarmıştır.

Bu onurlu mücadelede canlarını veren şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygıyla anıyorum.”