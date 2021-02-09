Pilli görevden alınmadı

Bazı internet sitelerinin Başbakan Ersan Saner'in, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alındığı şeklindeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

UBP içerisinde güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yazıldığı gibi bugün ya da yarın görevden almanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

UBP içerisindeki üst düzey kaynak, "Geçen hafta da Nazım Çavuşoğlu'nun görevden alındığı haberleri çıkmıştı. O da alınmadı Ali Pilli de alınmayacak" diyerek bu haberlerin bilinçli çıkarıldığını kaydetti.