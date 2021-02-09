Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Flaş Haber
32'si yerel 50 pozitif vaka
Kapat

Pilli görevden alınmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alındığına ilişkin haberlerin gerçekleri yansıtmadığı öğrenildi.

09 Şubat 2021 Salı 21:27
1123 Okunma
Pilli görevden alınmadı

Bazı internet sitelerinin Başbakan Ersan Saner'in, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden alındığı şeklindeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

UBP içerisinde güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yazıldığı gibi bugün ya da yarın görevden almanın söz konusu olmadığı ifade edildi. 

UBP içerisindeki üst düzey kaynak, "Geçen hafta da Nazım Çavuşoğlu'nun görevden alındığı haberleri çıkmıştı. O da alınmadı Ali Pilli de alınmayacak" diyerek bu haberlerin bilinçli çıkarıldığını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz"
"Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz"
Gönyeli’de ceset bulundu!
Gönyeli’de ceset bulundu!
Mehmetçik'te 4 yeni vaka!
Mehmetçik'te 4 yeni vaka!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim