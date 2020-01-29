Pilli: "Gribal enfeksiyon salgını yoktur"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta kalıcı temel çözümler ürettiklerini belirterek, “Herkesin gönlü rahat olsun. Yol haritamızı belirlendi. Olası bir salgına hazırız.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Güneş TV'de Ferda Ekinci'nin sorularını yanıtladı. Sağlıkta yaşanan gelişmeler ve korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Pilli, bakanlık olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli konuyla ilgili şunları söyledi;

“Yeni korona virüsü artıyor ve yayılıyor. Ülkemize gelmesine karşın ise Türkiye üzerinden gelen yolcular konusunda önlem var ancak Ercan Havalimanı’nda termal kamera ve izolasyon odası kurmuş bulunmaktayız. Hastanede ise karantina servisi oluşturmak için çalışma başlattık gerekli tüm tedbirleri aldık. Basında belli başlı bilgi kirlilikleri var itibar etmemek gerekir. Türkiye Sağlık Bakanlığı ile bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. Maskeler gibi temel ihtiyaçlar konusunda takviyeler yapılıyor”

Karantina hastanesi yapma hedefi bulunduğunu kaydeden Pilli, “Herhangi bir salgın durumunda kullanılabilecek bir hastane için yakında adımlar atılacak” dedi.

“GRİBAL ENFEKSİYON SALGINI YOKTUR”

Bakan Pilli, gribal enfeksiyonlar konusunda da şunları söyledi:

“Gribal enfeksiyon her yıl kış aylarında artış gösterir. Önemli olan yeni bir virüsün gelmemesi ve halkımızın da kendini koruması. Kronik vakalar vücut direnci düşük vatandaşlara aşı uygulaması yapıyoruz. Bu dönemlerde beslenmenize de dikkat etmeliyiz. Gribal enfeksiyon salgını yoktur. Mevsimsel girip var ve geçen seneye göre daha az seviyede seyrediyor”

“HASTA BAKICILARIN SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÖNÜMÜZDE BULDUĞUMUZ YASAL BOŞLUKLAR TAMAMLIYORUZ “

Bakan Pilli, hasta bakıcı konusunda yöneltilen eleştirileri yanıtladı. Pilli, “Hasta bakıcı projesi bizden önceki bakanın uygulaması ve yasal zemini olmadan hazırlandı. Hasta bakıcı olayı önümüzde bulduğumuz ve önceden yasal zemini olmadığı için zaten durdurulmuştu. Biz bu konuda hasta bakıcıların sorunları çözmek için yasal boşluklar tamamlayıp maliye bakanlığı ile istişare ile yeniden düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.

“SAĞLIKTA KALP NAKLİ YAPTIĞIMIZ BİR KAPASİTEMİZ VAR “

Pilli şöyle devam etti:

“Sağlıkta çöküş var eleştirilere yanıt vermek istiyorum. Sağlıkta çöküş yok. Geçmişten bugüne yıllardır büyük bir ilerleme var. Kalp nakli yapılan bir kapasitemiz var. Biz sağlıkta eksikliklerimizin olduğunun farkındayız. Ancak kalp damar cerrahisi kardiyoloji servisimiz çok güzel işler yapıyor. Kalp damar cerrahisine yeni bir bina yapmayı düşünüyoruz. Orayı da yoğun bakım servisi olarak değerlendireceğiz”

2020 de Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması ile ilgili 3. Etap ile ilgili ihaleye çıkacağız. Girne de GAÜ’nün yarım kalmış inşaatını devlet olarak alıp değerlendireceğiz ve Girne’ye 20 yoğun bakım yataklı bir hastane kazandıracağız. Lefkoşa içinde yeni bir hastanenin temelini atacağız.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi arka bahçesinde kurulacak AMATEM’in projesinin hazır, amacımız bir yıl içinde merkezi tamamlamak. İlaç sarfiyatının artık durması ve ilaçların takibe alınması için Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gelen uzmanlarla otomasyon konusunda sona doğru geliyoruz. Yeni Otomasyon sistemi çok yakında sona erecek”

“RANDEVU SİSTEMİNDEKİ SIKINTI GİDERİLDİ”

Pilli, son olarak, “Randevu sistemi konusunda sıkıntı olduğunu bende dile getirdim. Sistemi değiştirdik ve ihaleye çıktık. Şu anda randevu sisteminde sıkıntı giderildi. 1 hafta içinde ulaşamayan kimse olmayacak. Çok yakında internet üzerinden de randevu alınacak” dedi.