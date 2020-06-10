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Pilli: Güzelyurt halkına söz veriyorum hastane bu yıl bitecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt’ta inşaası devam eden hastane binasında incelemelerde bulunudu. Güzelyurt Hastanesi inşaatını gezen Bakan Pilli, hastanenin bu yıl içinde tamamlanacağını vurguladı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 20:45
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Pilli: Güzelyurt halkına söz veriyorum hastane bu yıl bitecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt’ta inşaası devam eden hastane binasında incelemelerde bulunudu. Güzelyurt Hastanesi inşaatını gezen Bakan Pilli, hastanenin bu yıl içinde tamamlanacağını vurguladı.

Yeni Güzelyurt Hastanesi’nin,hem Güzelyurt halkı hem de kendisi için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, Güzelyurt ve Lefke halkının ne büyük sorununun sağlık alanında yaşandığını, o yüzden Sağlık Bakanı olarak Güzelyurt Hastanesi’nin bitmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Pilli, 2020 yılının KKTC için sağlık yılı olacağının sözünü verdiğini de söyleyerek, bu yıl içinde hastanenin bitirilmesi için ihalesine çıkılacağının müjdesini de verdi.

 Hastanenin bitirilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığının altını çizen Bakan Pilli, yeni Güzelyurt Hastanesi’ni 2020 yılında Güzelyurt halkına armağan edeceklerini söyledi.

Pilli “Bakanlar Kurulumuz Başbakan Ersin Tatar’ın önderliğinde Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilesi için karar almıştır. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastane bir de pandemi hastanesi. Dolayısı ile bu muhteşem eseri biz bu yıl içerisinde hükümet olarak Ersin Tatar’ın başkanlığında Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda Güzelyurt halkına bunu 2020 yılında armağan edeceğiz.”dedi

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliGüzelyurt’Hastane
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