Pilli: "Hafta içi denetim ordusu kuracağız"

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de “Manşet Artı” programına telefonla katılarak pandemide gelinen son noktayı açıkladı.

Pilli kapanma kararından önce vaka sayılarının 80 civarlarında olduğunu alınmış olan önlemlerden sonra bu vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Pilli “Almış olduğumuz kararlar ve önlemler etkili oldu. Zamanında kararlar alırsak bu virüsü kontrol altına alabiliriz.” dedi

Bakan Pilli “Vakaların artmasıyla kayıplarda artar. Hafta sonu 2 kayıbımız var. Vakalar kontrol altına alındı ancak tedbirler elden bırakılmamalı. Kapanmak istemiyorsa kurallara uyulmalı. Herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı denetimleri artıracak. Hafta içi denetim ordusu kuracağız.Bu vakalar kontrol altına alınmış gibi görülüyor ancak herkese düşen görevler vardır. Artık bu işin şakası yoktur. Biz Bakanlık olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Bireysel görevler çok önemlidir. Bunları yaparsak daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Bir kez daha kapanmaya tahammül kalmamıştır.”ifadelerini kullandı.





