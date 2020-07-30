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 Pilli:" Halkın sağlığının riske atılmasına izin vermeyeceğim"  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, sağlıkta örgütlü sendikaların ek mesai ücretlerinin ödenmemesi halinde greve devam edecekleri ve ek mesaiye kalmayacaklarını belirten kararları üzerine açıklamalarda bulundu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 19:30
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 Pilli:" Halkın sağlığının riske atılmasına izin vermeyeceğim"  

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, sağlıkta örgütlü sendikaların ek mesai ücretlerinin ödenmemesi halinde greve devam edecekleri ve ek mesaiye kalmayacaklarını belirten kararları üzerine açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen'in Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili eleştirilerine değinen Bakan Pilli, 2 hemşirenin grev nedeniyle görevini yapmadığını, sağlık durumları kritik olan 2 diyaliz hastasının Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini , hemşirelerle ilgili gerekli soruşturmayı başlattığını açıkladı. 

Covid-19 salgını ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana özveri ile hizmet veren sağlık çalışanlarını ayırmak gerektiğini belirten Bakan Pilli, alınan kararla halkın sağlığının riske atılmasına izin vermeyeceğini belirterek şu ifadelerde bulundu ; 


" Sağlıkta örgütlü sendikaların grev yaparak ek mesaiye kalmamaları demek, Sağlık hizmetlerini aksatmak ve toplumun sağlığını riske atmak anlamına gelmektedir.


Ülkemizde unutmayalım ki, halen daha bir salgın yaşanmaktadır ve elbette bu salgınla savaşta en büyük paydaş kuşkusuz ki sağlık çalışanlarıdır.  Bu dönemde görevinden kaçmayarak gerçekten hizmet veren sağlık çalışanları ise zaten bilinmektedir.  


Ek mesailer konusunda bir takım gecikmeler yaşanmış, bu ücretlerin ödeneceği gerek Maliye Bakanlığı gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Başbakanlık tarafından sendikalara iletilmiştir.  


Hükümetin hiçbir şekilde bu dönemde verilen hizmetlerin karşılığını vermemek gibi bir durumunun söz konusu dahi olmadığını özellikle vurgulamak isterim . Sağlık çalışanlarının ek mesaileri mutlaka ödenecektir. 


Gece gündüz demeden Covid-19 ile mücadelede ettiğimiz bu sürede sağlığı tehlikeye atacak hiçbir adıma izin vermeyeceğimi özellikle vurgulamak isterim. 


Bugün Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen, Cengiz Topel Hastanesi’nde tek hemşirenin çalıştığını ifade etmiş  ve geceyarısı itibariyle onun da gideceğini ve hastanenin bomboş kalacağını, bu konuda bilgiye sahip olmadığımı savunmuştur. 

Yapılan grev nedeniyle Cengiz Topel Hastanesi'nde 2 hemşirenin görevini yapmaması sonucu 2 diyaliz hastamız biri sabah diğeri öğle saatlerinde durumlarının kritik olması nedeniyle, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.  Maalesef bu iki hemşiremizin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı hastalarımızın sağlığı tehlikeye atılmıştır. Dolayısıyla bu iki hemşiremiz ile ilgili gerekli soruşturmada tarafımca başlatılmıştır.  Sendikanın iddia ettiğinin aksine konuyla ilgili bilgim vardır ve hastaların bakımıyla ilgili herhangi bir eksiklik yaşanmaması için gerekli adımlar atılmıştır. 


Unutmamalıyız ki, sağlık herşeyin ötesinde hayati ve temel bir gereksinimdir. Haklarımızı savunurken  insan hayatını riske atmamak, bir sağlık çalışanın en önemli kuralı ve vicdani duygusu olmalıdır.

Belirttiğim nedenlerle yasaların bana vermiş olduğu tüm yetkilerimi sonuna kadar kullacağımı ayrıca sendikaların bilgisine sunarım. 


Dr. Ali Pilli 

Sağlık Bakanı 

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilli
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