Pilli: Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, BRT’de ev karantinası, karantinasız giriş, acil durum hastanesi ve aşılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ali Pilli ayrıca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili istatistikleri de açıkladı.

Otel karantinası maliyetlidir

Ev karantinası ile ilgili açıklamada bulunan Pilli, “Otel karantinası çok maliyetlidir o nedenle ev karantinasına geçmek istiyoruz. Dünyada başarılamadı diye, bizde de başarılacak diye bir durum yok. Ev karantinası devlete ve vatandaşa külfet olmaz” dedi.

Kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Ev karantinasıyla ilgili ciddi tedbirler alıp denetim yapılacağını anlatan Pilli, “Kurallara uymayanlara Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını uygulayacağız. 2 yıla kadar hapis cezası var. Herkes bu kurala uysun” diye konuştu.

3 gün kuralı, kumarcılar için alınmadı

Karantinaya girmeden ülkeye gelenlerle ilgili konuşan Pilli, “ Ülkeye 3 günlüğüne karantinasız gelenler, ülkesinde ve KKTC’de de test yapar. Test sonucu çıkana kadar hotelde bekler” dedi.

Kumar oynayanlar için bu kuralın alındığı yönündeki eleştirilere katılmadığını aktaran Pilli, “Öğrenci hasta olur, vatandaşın cenazesi olur veya yurtdışından teknisyenlerin gelip çözmesi teknik işler var. Bu kişilerin gelebilmesi için bu kural alındı” diye ifade etti.

Pilli, 3 gün kuralını istismar edenlerin olduğuna dikkat çekerek, “Haklarında yasal işlem başlatılacak. Sağlıkta taviz yoktur” diye konuştu.

Grip aşısında dünyada sıkıntı var

Grip aşıları hakkında konuşan Pilli, “Aşılar Türkiye üzerinden gelir. Grip aşılarında dünyada sıkıntı var. 25 ile 50 bin arası talepte bulunduk. Korona nedeniyle dünyada talep arttı. Tedbirleri alırsak aşıya gerek kalmaz. Kronik hastalığı olanlar kendini korusun evinde kalsın” dedi.

Korona aşısı çıkınca hemen ülkeye gelir

Korona aşısının Kasım-Aralık ayında piyasaya çıkacağını ve kısa sürede KKTC’ye de geleceğini ifade eden Pilli, “Aşı, yüzde yüz koruyacak diye bir durum yok. Koruma süresi de azdır. Aşı önemli, ama asıl önemli olan kurallara uymaktır” diye konuştu.

Pandemi hastanesi konusunda eleştirildim

Acil Durum Hastanesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Pilli, “Aralıkta Pandemi kelimesini ilk kez gündeme ben getirdim ve çok eleştirildim. 2 tane ücretsiz pandemi hastanesi çizimini yaptırdık. Bakanlar kuruluna gittik sonuç alamadık” dedi.

Pandemi hastanesi altyapımızı güçlendirecek

10 Kasımda hizmete girecek ve 15 Kasımda açılış töreni düzenlenecek Pandemi Hastanesi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırıldığını anlatan Pilli, “Hastanede kullanılacak ekipman ve malzemeler yerleştiriliyor. Geçici değil kalıcı bir hastanedir. Bir hastanede gerekli olan herşey orada var. Salgın bitince alt yapımıza da katkıda bulunacak” diye konuştu.

GAÜ hastanesi bürokrasiden dolayı bitirilemiyor

2020 yılını sağlık yılı ilan ettiklerini ancak şansızlıklar yaşadıklarını belirten Pilli, “Önce Batı Nil Virüsü geldi ardından hastane yandı ve sonrasında dünyayı etkileyen covid-19’u yaşadık” dedi.

Yarım inşaat olarak devletin aldığı Girne’deki hastane ile ilgili konuşan Pilli, “GAÜ hastanesini bitiremedik. Bizim yanlışımızdır. Proje, bürokrasiden dolayı bitirilemiyor. Parası hazırdır bu iş için 30 milyon TL ayırdık. Proje başlarsa 6 ay içinde hastane bitebilir” dedi.

Güzelyurt’a hastane yapılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pilli, AMATEM’in bitirildiğini 2021 yılı Nisan ayında ise yeni hastanenin temeli atılıp 3 yıl içinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Bakan olmazsam ailemle vakit geçireceğim

Yeni hükümette bakanlığa devam etmek ister misiniz sorusunu yanıtlayan Pilli, “Bakan olurken tek hedefim sağlıkta altyapıyı güçlendirmekti. Lefkoşa hastanesini yangından sonra elden geçirdik. Bakanlığa devam etmek isterim ve hedeflerimi bitirmek isterim. Bakan olmazsam ailemle daha çok vakit geçireceğim ve doktorluğa geri döneceğim.” dedi.

Hükümetin kurulmasıyla istihdamlar yapılacak

Hükümetin olmamasından dolayı pandemi hastanesine istihdam yapılamadığını anlatan Pilli, “Hükümet yoktur ama sağlıkta otorite boşluğu da yoktur. Aldığımız tedbirler yerinde. Önemli olan yerel vakanın olmamasıdır. Pandemi hastanesine doktor takviyesi yapılıyor ancak hemşire sıkıntısı var. 75 kişilik bir münhal var. Hükümetin kurulmasıyla istihdamlar yapılacak” dedi.

Hastanede yatan 10 hasta var

Ali Pilli, korona virüs salgını ile ilgili istatistikleri de açıkladı. Pilli, “1 Temmuzdan itibaren 841 vaka çıktı. 65 kişi tedavi oldu. Şu an hastanede yatan 10 hasta var. Yoğun bakımda hasta yok. Lefkoşa’da 201 vaka (yüzde 24) Girne’de 192 (yüzde 22.94) vaka görüldü. Karpaz’da ise vakaya rastlanmadı. 196 yerel vaka görüldü bunun oranı da yüzde 23’tür” dedi.