Girne Vuni Palace Otel’de yer alan Çalıştay, 2 gün sürecek. Çalıştay’da konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:

“Madde bağımlılığı ülkemizde git gide büyüyen bir yaradır ve günümüzde bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkilemektedir. Özellikle uyuşturucu ve alkol, toplumun bugününü ve geleceğini tehdit eden bedensel, ruhsal ve sosyal boyutu olan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu tür bağımlılıklarla sadece polisiye tedbirlerle mücadele edilemez.Gençlerimizi, ailelerimizi bağımlılıklara karşı korumak ve önlemler almak da sadece bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Burada da bugün bunun güzel bir örneğine tanıklık ediyoruz. Bizler de bu konuya son derece önem veriyoruz. Hem genel hem de genç nüfusta uyuşturucu kullanımını, yaygınlığını ve bağımlıkları önlemeye dair çalışmaları bakanlık olarak önümüze koymuş bulunmaktayız. Bağımlılıklara mücadelede tanı ve tedavisi kadar, tedavi sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu sağlamanın öneminin bilinciyle bu konuda ciddi adımlar atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu nokta da medyaya da büyük görev düşmektedir. Medyanın tüm bağımlılıklarla mücadelede, etkili bir rol oynadığı bilimsel araştırmalarda da belirlenmiştir. Bu nedenle medyamız kullanacağı ifadelerde bağımlıları, ötekileştirmemeli, incitmemeli, onurlarını kıracak haberler yapmamaya daha da fazla özen göstermelidir. Bağımlıları tehlikeli ve mağdur göstermek, onları destek almaktan da uzaklaştırmaktadır. Tam aksine bağımlıları, ailelerini ve kamuoyunu aydınlatacak haberlerin sayısı artırılmalı ve sorundan çok çözüm şekilleri işlenmelidir.” dedi.

(BRT)