Pilli: Meme kanseri erken teşhisle yüzde yüz tedavi edilebilir

Bu çerçevede, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı.

Pilli, meme kanserinin kadınları tehdit eden en birincil hastalık olduğuna dikkati çekerek, erken teşhis ile bunun yüzde yüz önüne geçilebildiğini söyledi.

Kişinin kendi kendini muayene edebileceğini, şüphe duyması halinde de derhal bir sağlık kurumuna başvurması gerektiğini belirten Bakan Pilli, çok erken hallerde tedavinin kesin olduğunu anlattı.

Düzenlenen etkinliklerin amacının erken teşhis için düzenli muayeneyi teşvik etmek olduğunu dile getiren Pilli, Bakanlık olarak bu etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan Kanser Kayıt Protokolü’nden de bahseden Pilli, bu protokolü daha da ileriye götürmeyi planladıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Pilli, hazırladıkları yeni proje ile Karpaz bölgesine daha güçlü sağlık hizmeti götürüleceğinin müjdesini de verdi.

Bakan Pilli’nin ardından, Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nahide Gökçora ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin farkındalık konusunda konferans verdiler.

(BRT)