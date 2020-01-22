Pilli: Mücadelede aile ve toplumun önemi büyük

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin kurulması konusunda Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu iş birliği çerçevesinde yürütülen projenin detayları basın toplantısında anlatıldı.

İlk konuşmayı yapan projenin mimarı Emincan Direk, merkezin; Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin arka bahçesinde yer alacağını belirtti. Direk, daha sonra slayt gösterisi ile hastanenin fiziki yapısını ve odalarını tanıttı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, projenin kendileri ve toplum için önemli olduğunu söyledi.

Hasan Karaokçu, komisyon olarak bağımlılıkla mücadele alanında kapasitenin güçlenmesi konusunda önemli adımların atıldığı sürece girdiklerini söyledi.

Komisyon olarak ortaya koydukları strateji ve çalışmalarla üst düzey noktaya geldiklerini ifade eden Karaokçu şunları kaydetti:

“Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki mevcut fiziki koşullar çerçevesinde, madde bağımlılarına yeterli düzeyde hizmet verilememesinden kaynaklanan sıkıntının aşılamaması konusunda Bakanın AMATEM ile ortaya koyduğu iradeyi komisyon olarak değerli buluyoruz. İhalenin açılması ile tedavi ve rehabilitasyon konusunda kapasite güçlenecek. Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye teşekkür ediyorum”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, AMATEM’in önemli bir proje olduğunu vurguladı. Pilli, göreve geldiği zaman bazı hedefler ortaya koyduğunu ve bunlardan birinin de AMATEM olduğunu söyledi.

Merkezin projesinin çizildiğini belirten Pilli, ihaleye çıkıldığını ve 1 yıl içinde projenin biteceğinin sözünü verdi.

Madde bağımlılığının toplum yapısını derinden etkilediğini belirten Pilli, “Uyuşturucuyla mücadelede farklı aktörler ortak hareket ediyor. Madde bağımlılığı ile sadece polisiye tedbirlerle mücadele edilmez, burada ailenin, eğitimin ve toplumun büyük önemli vardır” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli şöyle konuştu:

“Madde bağımlılığı mücadelesinde kuşkusuz tedavi ve rehabilitasyon merkezidir. Bu noktada tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik yaşanan eksiklikler ve bu konu hakkında halkın beklentisi olan önemli bir gündem maddesini ele aldık ve ilk adımı attık. Bağımlıların tedavisi Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde yapılmaktadır. Daha iyi bir yerde yapılması, daha iyi hizmet verileceği tabidir. Dünyada olduğu gibi çağdaş bir merkez yapılmasının şart olduğunu gördük ve ilk adımı atmış olduk.” (BRT)