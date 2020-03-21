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Pilli: Mültecilerin durumları takip ediliyor

Sağlık Bakanı Pilli, bugün sabah saatlerinde ülkemize gelen mültecilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerekli kontrollerinin yapıldığını ve durumlarının takip edildiğini belirtti.

21 Mart 2020 Cumartesi 16:03
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Pilli: Mültecilerin durumları takip ediliyor

Sağlık Bakanı Pilli, bugün sabah saatlerinde ülkemize gelen mültecilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerekli kontrollerinin yapıldığını ve durumlarının takip edildiğini belirtti.

Pilli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Mültecilerin bakanlığımıza bağlı biri Arapça bilen 2 doktorumuz ve hemşirelerimiz tarafından tüm muayeneleri gerçekleştirilmiş olup, sağlık problemi yaşayanlara gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve ekibi tarafından anında sağlık durumları incelenmiş ve bilgim dahilinde takip edilmeye devam edilecektir.

Gerekli sağlık kontrolünden geçirilen mültecilerin ihtiyaçları için Sağlık Bakanlığı ekipleri İskele Belediyesi ile koordineli olarak çalışmaya devam etmektedir.  “

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliMültecilerSağlık Bakanı
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mehmet 2020-03-21 16:46:10

karantina da niye degiller

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Vatandas 2020-03-21 18:31:16

Isimiz lay lay lom bunlari karantinaya alsinlar

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