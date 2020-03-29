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 Pilli: “Nalbantoglu Pandemi  Hastanesi’ne dönüşüyor”

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının tümüyle Pandemi Hastanesine dönüşeceğini açıkladı. 

29 Mart 2020 Pazar 11:50
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 Pilli: “Nalbantoglu Pandemi  Hastanesi’ne dönüşüyor”

  Pilli: “Nalbantoglu Pandemi  Hastanesi’ne dönüşüyor”


Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının tümüyle Pandemi Hastanesine dönüşeceğini açıkladı. 

Pilli, Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm hastanenin  Pandemi Hastanesine dönüşeceğini belirtti. 

Merkez hastane olarak  Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli,  pazartesinden itibaren devlet doktorlarının Kolan’da ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini söyledi.  

Bakan Pilli, Kolan Hastanesi’nin dışında  ihtiyaç duyulması  halinde acil hastaların Girne Akçiçek ve Mağusa  Devlet Hastanesine yönlendirileceğini,yine ihtiyaç duyulması halinde  YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine hastaların sevk edilebileceğini kaydetti.  

Pandemi Hastanesinde çalışacak  doktorlar ve ekiplerin guruplara ayrıldığını ve çalışma saatlerinin belirlendiğini aktaran  Bakan Pilli, bu ekiplerin bellli aralıklarla koronavirüs testlerinden geçirileceğini,  birçok ülkede sağlık çalışanlarının enfeksiyondan etkilendiğini,  buna engel olmak amacıyla gerekli ekipmanların da  sağlandığını vurguladı. 


Pilli, yine 2’şer haftalık periyodik olarak çalışacak sağlık çalışanları için ailelerini  riske atmamaları adına önlem aldıklarını, bu süreçte doktorlar ve hemşirelerin  konaklaması için gerekli otel ve yurtların kiralandığını ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa HastanesiKoronavirüsCoronavirüs
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