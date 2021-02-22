Pilli: "Önemli olan halk sağlığı"

Sağlık Bakanı görevini Ünal Üstel’e devreden Dr. Ali Pilli basına açıklama yaptı.
Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı görevini devrettiği Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağını söyleyerek önemli olanın halkın sağlığı olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı görevini Ünal Üstel’e devreden Dr. Ali Pilli basına açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı görevini Ünal Üstel’e devreden Dr. Ali Pilli basına açıklama yaptı.
Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı görevini devrettiği Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağını söyleyerek önemli olanın halkın sağlığı olduğunu belirtti.