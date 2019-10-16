Pilli: "Onkolojiye ayrı bir önem verilmeli"

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği işbirliği ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hemşirelere Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli de kursun açılışında konuşma yaptı.

Pilli, hastalara empatiyle yaklaşmanın temel prensip olması gerektiğini vurgulayarak, bir hastanın sadece fiziksel değil psikolojik destek de beklediğine işaret etti.

Ali Pilli, Hacettepe Üniversitesi’nden gelerek deneyimlerini paylaşan Dr. Songül Kamışlı ve Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği’ne teşekkür ederek bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerine önem verdiğini belirtti.

Bakan Pilli, Sadece Onkoloji Merkezi’nde değil, hastanede görev yapan tüm hemşirelere yönelik kurslar verilmesi için adım atacaklarını açıkladı.

Hastayı tedavi etmenin bir ekip işi olduğunu belirten Pilli, kapıdaki güvenlik görevlisinden, hasta bakıya kadar onkolojiye ayrı bir önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Hemşirelerin yükünün fazla olduğunun farkında olduğunu da dile getiren Ali Pilli, özveriliyle çalışan, herkese gönülden teşekkür ettiğini ifade etti.

RAZI

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı, Sağlık Bakanlığı ile birliğin anlamlı bir organizasyon yaptığını, onkolojinin hasta ve sağlık personeli üzerinde duygusal yük yaratan bir bölüm olduğunu kaydetti.

Hastanın ailesinin ve sağlık çalışanlarının duygu ve davranışlarının hasta için önemine de işaret eden Sala Razı, bu eğitimin yararlı olacağına inanç belirtti.

KAMIŞLI

Hacettepe Üniversitesi Prevantif Onkoloji ABD Psikososyal Destek Birimi’nden Dr. Songül Kamışlı, onkoloji hemşireliği konusunda Türkiye’nin her yerinde eğitim verdiklerini, KKTC’de bu konuya önem verilmesinden, böyle bir çalışmada yer almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

2 gün boyunca devam edecek, Hacettepe Üniversitesi Prevantif Onkoloji ABD Psikososyal Destek Birimi’nden Dr. Songül Kamışlı’nın yer aldığı eğitim kursunda şu başlıklar yer aldı:

“Kendini tanıma, onkolojide çalışmanın güçlükleri ile baş etme, teröpik iletişim becerileri, empati, şefkat yorgunluğu, kanser hastalarının gösterdiği psikososyal tepiler, inkar, öfke, suçlama, suçlanma, kanser Hastasının psikososyal gereksinimlerini anlama tanımlama, kanser hastasının psikososyal sorunlarını tanılama ve ele alma kayıp ve yas...”