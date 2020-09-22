Pilli: Pandemi hastanesinin cihazları hazır

Sağlık Bakanı Ali Pilli “Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın” programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Temmuz’dan beri 596 pozitif vakaya rastlandığını, 266 kişinin tedavi gördüğünü ve 324 kişinin taburcu olduğunu söyledi.

Pilli, koronavirüs nedeniyle hastanede şu an 34 hasta bulunduğunu belirterek, " 2 hasta dışında ağır vakalar değil. Tomografi çekildikten sonra yatmaları gerekmezse karantina merkezlerinde de yatabilirler" dedi.

1 EKIM’E KADAR KARANTINA UYGULAMASI SÜRECEK

Uçuş ve gemi seferlerinin devam ettiğini anlatan Pilli, "1 Ekim’e kadar karantina uygulaması sürecek. Ev karantinasına nasıl geçileceği ve denetimin nasıl yapılacağını görüştük" diye konuştu.

AKINCI HENÜZ YASAYI İMZALAMADI

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının meclisten geçtiğini ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın henüz yasayı imzalayıp meclise gönderilmediğini ifade eden Pilli, yasanın yürürlüğe girmesiyle hastalıkla daha etkin mücadele yapılacağını kaydetti.

KIŞ GELMEDEN KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUZ

Pilli, kışta grip hastalıklarının artması ve Koronavirüsle birleşince daha tehlikeli olduğunu bu nedenle kış gelmeden bulaşı durdurmak istediklerini dile getirdi. Bulaşın düşmeye başladığını ve belli bölgelerde vaka görülebileceğini anlatan Pilli, "Hastalar genelde temaslıdır. Yerel vakalar 1 Ekim’e kadar kontrol altına alınacak. Halkımız da gerekli kurallara uymalıdır" dedi.

PANDEMİ HASTENESİNİN CİHAZLARI MERSİN'DE BEKLİYOR

Pilli, 500 yataklı yeni hastanenin 3 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, pandemi hastanesinden de bahsetti. Pandemi Hastanesi’nin yatak kapasitesinin 120 civarında olduğunu ve aynı zamanda göğüs hastalıkları konusunda sağlık altyapısını da katkıda bulunacağını söyledi.

Pandemi hastanesinde 24 yoğun bakım, 6 ameliyathane ve yoğun bakıma dönüştürülecek odalar bulunduğunu Hastanede kullanılacak gerekli donanımların Mersin Limanı’nda beklediğini ve bunlar arasında; Tomografi, MR, endoskopi, ultrasound ve anjiyo cihazları bulunduğunu inşaat tamamlanınca hastaneye yerleştirileceğini kaydetti.