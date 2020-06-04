Pilli: "Pandemi hastanesiyle ilgili en kısa zamanda ihaleye çıkılacak, 45 günde bitirilecek"

Başbakan Tatar ile bugün görüştüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, “Gerekli işlemlerin tümü tamamlandıktan sonra ihaleye çıkılacak ve 45 günde pandemi hastanesi bitirilecek” dedi.

Moderatörlüğünü İrfan Batu’nun üstlendiği panele; Sağlık Bakanı Ali Pilli, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, İş İnsanı ve Pilot Mete Özmerter, Devlet Hastanesi Baş Hemşiresi Fatma Savaşkan, PGM Araştırma, Geliştirme Birimi Amiri Hüseyin Bora konuk oldu…

Sürece katkı koyan herkese teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Bu süreçte kazanılan başarı, hükümetin aldığı kararlara uyan halkın başarısıdır” dedi.

PİLLİ: “1974 ÖNCESİNDEKİ RUH YENİDEN ORTAYA ÇIKTI, BU BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Covid-19 ile mücadele sürecinde “1974 önceki yardımlaşma ruhunun yeniden ortaya çıktığını” belirten Bakan Pilli, “Bu beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile mücadele sürecinde, gerekli adımları, virüsün ilk kez görüldüğü Aralık 2019’dan bu yana attıklarını belirten Pilli, “Vakaların kim tarafından, nereden getirildiğini tespit ettik. Bu, başarının önemli bir parçasıdır” dedi.

“SONUÇLAR NEGATİFTEN; POZİTİFE DÖNÜYORDU… YAŞANANLAR HİÇ KOLAY DEĞİLDİ”

Pozitif vakalarla temas eden kişilerin tümünü, test sonuçları negatif olsa dahi, 14 gün boyunca karantinada tuttuklarını ifade eden Pilli, “Bu insanların test sonuçları, bir süre sonra negatiften pozitife dönüyordu. Yaşananlar hiç kolay değildi” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın az test yaptığına yönelik söylemelere de yanıt veren Pilli, “Herkes bizim az test yaptığımızı söylüyor. Biz testlerimizi hep hedefe yaptık” ifadelerini kullandı.

20 GÜN İÇİNDE İHALEYE ÇIKILACAK PROJELER

Bakan Pilli, yakında ihaleye çıkılacak projelerden de söz ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“20 güne kadar Güzelyurt Hastanesi ile ilgili ihaleye çıkılacak. Öte yandan Girne Amerikan Üniversitesi’nden aldığımız hastaneyle ilgili de 20 gün ihaleye çıkacağız, kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz, Bakanlar Kurulu’ndan kararı çıktı.”

PANDEMİ HASTANESİ…

Pandemi hastanesi ile ilgili hedeflerinden de söz eden Bakan Pilli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biraz önce Sayın Başbakan Ersin Tatar ile görüştüm. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Bazı sebeplerden dolayı 45 günlük süre ertelendi. Gerekli işlemlerin tümü tamamlandıktan sonra ihaleye çıkılacak ve 45 günde pandemi hastanesi bitirilecek.”

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NDEKİ YANGIN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Şubat ayının son günlerinde meydana gelen yangın nedeniyle hastanede zarar gören noktaların büyük bir kısmının tamir edildiği ifade eden Pilli, “1 hafta içerisinde de gerekli cihazlarla ilgili ihaleye çıkılacak” dedi.

BAŞKENT LEFKOŞA’YA YENİ HASTANE… “2020 YILI İÇİNDE PROJE ÇİZİLECEK, YETİŞİRSEK TEMELİ DE ATABİLİRİZ”

Öte yandan Başkent Lefkoşa’nın yeni bir devlet hastanesine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Bakan Pilli, “2020 yılı içinde, Lefkoşa’da, en azından temelinin atılmasını ve projenin çıkmasını hedefliyoruz. Türkiye ile imzalanan anlaşmada, 2 buçuk milyon TL’lik bütçe, 600 yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi projesine ayrıldı. Bu sene içinde proje çizilecek, yetişirsek temelini 2020 yılı içinde atmış olacağız” dedi.

Kıbrıs Postası