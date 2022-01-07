Pilli, "Pandemiyi iyi yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz” dedi

Dr. Pilli, “Pandeminin iyi yönetilmediği yönündeki eleştirileri ben kabul etmiyorum. Hem yönetimde, hem vaka sayısında hem de hasta kayıp sırasında birçok dünya ülkesinden çok daha iyi bir sıradayız. Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarında da görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta birtakım sıkıntılar olduğunu kabul eden Pilli, “Biz şu anda açıksak, bu kadar vakayı yürütebiliyorsak, yapmış olduğumuz yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Bazı ülkede olmayan Pandemi Hastanemiz var. Bunun yanında pandemi döneminde o kadar sıkıntı olmasına rağmen 3 tane tomografi cihazı aldık. Şu anda 5 tane tomografi cihazımız var. Zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Pandemiyle mücadele ederken, altyapımızı da güçlendirdik” diye konuştu.

“ANA VATANIN KATKILARIYA İLAÇ KONUSUNDA HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıya ilaç konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını da dile getiren Pilli, “Bugün Koronavirüs aşısına ulaşamayan ülkeler var, biz bugün ana vatan sayesinde her an aşıya ulaşmaktayız. Bugün bir telefonla 50 bin doz aşı geldi...” dedi.

“PANDEMİYİ İYİ YÖNETİYORUZ, YÖNETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Dr. Pilli, “Bu pandemiyi atlatmak için herkesin kendisine düşen görevi yapması gerekiyor. ‘İyi yönetmedik’ eleştirisini kabul etmiyorum. Pandemiyi iyi yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“VAKALARIN ARTIŞI YÖNETİMSEL ZAFİYETTEN DEĞİL, VİRÜSÜN ÖZELLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Koronavirüs vaklarının artmasının yeni varyant Omicron’dan kaynakladığını da ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, tüm dünyada da vakaların hızla arttığını aktardı ve “Vakaların artışı yönetimsel zafiyetten değil, virüsün özelliğinden kaynaklanıyor” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI