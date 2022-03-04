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Pilli: Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, poliklinik hizmetlerinde bazı düzenlemeler yapılacağını söyleyerek, vatandaşların daha erken randevu alması ve daha çok hastaya bakılmasını sağlayacak bir sistemin başlatılacağını aktardı.

04 Mart 2022 Cuma 18:42
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Pilli: Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretleri çerçevesinde poliklinik hizmetleri, kardiyoloji bölümü ve nöroloji yoğun bakımda incelemelerde bulunan Bakan Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve sağlık çalışanları ile görüşerek, hastanenin son durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Bakan Pilli, poliklinik hizmetlerinde bazı düzenlemeler yapılacağını, vatandaşların daha erken randevu alması ve daha çok hastanın bakılmasını sağlayacak sistemin başlatılacağını, böylelikle daha iyi hizmet alınabileceğini açıkladı.

Nöroloji yoğun bakımda incelemelerde bulunan Bakan Pilli, altı yataklı nöroloji yoğun bakımın faaliyete geçmesi, mevcut yoğun bakımların kapasitesinin arttırılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bakan Pilli, hastanede tedavi gören bazı vatandaşları da ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgiler aldı.

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