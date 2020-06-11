Pilli: “Sayın Cumhurbaşkanı bizi küçük düşürücü ifadeler kullandı, bizi üzdü”

TV Güneş ekranlarında yayınlanan “Parantez” programına katılarak Ferda Ekincinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhurbaşkanının açıklamalarında kapıların açılmasına, vakalardan Güzelyurt hastanesine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.

“DÜNYA ÖNÜNDE BİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ”

Ali Pilli pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, mevcut seviye gelmek için Bakanlık olarak gereken çalışmaları yaptıklarını ve bunu da halkın taktir ettiğini söyledi. 50 günü aşkın süredir pozitif vakaya rastlanmadığına da vurgu yapan Pilli, “Bu şekle gelmesi sadece Sağlık Bakanlığının değil, Başbakanımızın aldığı kararlar, çalışanlarımızın özverisi, halkımızın uyması, toplumsal başarısıdır” şeklinde konuştu. Pilli, ortada başarı öyküsü olduğunu bir kez daha ifade ederek, Bakanlık olarak raporu şeffaf şekilde açıklayacaklarını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerinden rapor istediğini ve bu raporu takdim ettiklerini belirterek, Akıncı’nın yaptığı açıklamaları üzüntüyle karşıladığını söyledi ve şu ifadelere yer verdi; “ Oraya verdiğimiz rapor ciddi bir şekilde çalıştığımız rapor. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bizi küçük düşürücü ifadeler kullandı, bizi üzdü. En üst makam kurumlarını korumak zorunda. Basın önünde, dünya önünde bizi küçük düşürdü, başarıya gölge düşürdü. Keşke yapılmasıydı. Eksik olabilir, bazı bilgiler istenebilir, bize ulaşabilir. Bizden değişik bilgi isteyebilirdi, basın önünde bazı ifadeler kullanması hoş değildi, üzüldük. Kim olursa olsun sağlık çok önemli, sağlık üzerinden siyaset yapmamak lazım, siyaseti sağlık üzerinden yapmaya çalışanlar zarar görür. Raporda gerekli bilgi var, geniş rapor hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığının bilmesi gereken her bilgi var.”

“GİZLENECEK VAKA YOK”

Bu dönemde tüm vakaları şeffaf bir şekilde açıkladıklarına dikkat çeken Pilli, “Kesinlikle vaka gizlenmedi. Bu ülkede hiç bir şey gizli kalmaz. Vaka çıkmadan basından duyuyorduk, kimse de inanmıyor. Gizlenecek vaka yok” dedi.

GÜNEYE GEÇENLER HAKKINDA

Bakan Pilli sağlığın belli bir seviyeye gelmesinden sonra ekonominin gündeme geldiğini ve açılımların başladığını söyleyerek, dışa açılımların da olacağını ancak bunun sağlığı koruyacak şekilde olacağını belirtti. Çalışmak için Güney’e geçenler için de konuşan Pilli, “Bakanlar Kurulunun aldığı kararla 1 temmuzdan sonra açılım olacak. Çalışmalar devam ediyor. Dünyada dışa açılım yeni başladı. Biz de önümüzdeki günlerde belli takvimlendirme yapacağız. Bu arkadaşlarımızın işlerini kaybetmelerini istemiyoruz. Biz PCR testlerini Pazar yaptık, geçtiler. Rum tarafı da tedbirli şekilde açıldı. Örneğin gelen uçakta 2 pozitif çıktı. Biz Rum tarafına geçenler için, - alınan karar öğrenci, işçi ve sağlık yönünden geçenler.. İşçiler başlığı da önümüzdeki günlerde net bir karar alınacaktır. Hiçbir vatandaşımızı sürgüne göndermeyiz, bilakis ülkelerine gelmeleri için çalışma yaptık. Tedbir alınabilir, sürgün değil. En iyi tedbirleri alıyoruz” dedi.

“HEDEFİMİZ İHALEYE ÇIKIP TABELAYI ASMAK”

Güzelyurt hastanesi ve hedefleri ile ilgili de konuşan Pilli sözlerini şöyle sürdürdü;

“Vatandaş haklı, Güzelyurt hastanesi halkı için olmazsa olmaz, benim için de öyle. Güzelyurt’a 35 yıldır hizmet verdim doktor olarak. Halkın bu dönem içinde sağlıkta çektiği sıkıntılar, halkımız ve ben de çok iyi biliyorum. Bu halka yapılacak en önemli yatırım Güzelyurt’ta hastanenin bitirilmesidir. 2013’te temeli atıldı, o dönemde yanlış karar alındı. Sonrasında mecliste araştırma komite kuruldu. O zaman tüm proje Mağusa’nın küçültülmüş şekli. İnşaat da eksikti. Bazı yerler projesiz. Ben bakan olduktan sonra 6 ay içinde projenin düzelmesi için çok uğraştım.

Sıkıntılı bir süreçti. Yeni bir hastane yapsan daha iyi olacaktı. Bu dönemde projenin tamamlanıp ihaleye çıkmak istiyorduk, 3 ayda 3. Etaba çıktık. Biz bitirilmesi için çok uğraştık. Başbakan önderliğinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararla bu yıl içinde Güzelyurt hastanesinin bitirilmesidir ve parası da ayrılmıştır.

Çıkılan 3. Etabı sonlandırıp tümünü çıkmaktır hedef. Güzelyurt halkının inanmaması normal ama biz çalışmalara devam ediyoruz, bu yıl içinde bitmesi için çalışıyoruz. Hedefimiz ihaleye çıkıp tabelayı asmak, bu hastaneyi bitirmek. Biz hükümetteyiz, sonra olmayabiliriz ama bitirilecek start verilmeli. Biz bunu hükümet olarak projeleri tamamlamak üzereyiz. Ay sonuna kadar sanırım çıkacak ve sonrasında ihaleye çıkılacaktır.

Hedefimiz hastaneyi bitirmek. Güzelyurt halkının olmazsa olmasıdır. 2020 yılını sağlık yılı olarak ilan ettik. Hedef Güzelyurt hastanesini bitirmek, GAÜ de hastane de bitecek bu yıl, parası da hazır, 3. de AMATEM ihalesi var sonuçlandı, inşaatı devam ediyor. Başka hedef 2020’de Lefkoşa’ya hastane kazandırmaktı, 500-600 yataklı hastane hedefi vardı, sene sonuna kadar olacak, 2 buçuk milyon proje bedeli var, çalışmalar başladı. bu yıl içinde proje çizilecek.

Pandemi hastanesi için çalışma devam ediyor. projesi son aşamasında, ihaleye çıkıyoruz. Tahminen başladığı günden itibaren 60 günde bitecek. Hedeflerimizden biri bu. Ülkeye artık pandemi hastanesi şart. Bizim hedefimiz alt yapıları yapmak. Yapmayacaksak o koltuklarda oturmaya gerek yok. yapmayacaksak o koltukta oturmak da istemiyorum.”