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Pilli: "Selim Çelik, koronavirüsten ölmedi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Mart 2020 Pazar 17:14
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Pilli: "Selim Çelik, koronavirüsten ölmedi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

PİLLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Selim Çelik isimli şahıs, 1965 doğumlu 55 yaşında bir TC vatandaşıdır. Dün Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Hastanın durumu ağırdı. Hemen hızlıca covid-19 testleri yapıldı ve negatif çıktı. Zaatüre teşhisi vardı. Bu kişi şeker hastası ve hipertansiyon hastasıydı ayrıca siroz teşhisi vardı. Bu hasta covid 19'dan kaybedildiği iddiaları asılsızdır.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAli PilliSelim Çelik
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Daş 2020-03-29 18:14:17

Zaten zatürre teshişi varsa ve negatif çıktıysa hatalı testtir yani covid 19 olma ihtimali çok yüksek

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