Pilli: "Selim Çelik, koronavirüsten ölmedi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de canlı yayına bağlanarak KKTC'deki korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.
PİLLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ:
Selim Çelik isimli şahıs, 1965 doğumlu 55 yaşında bir TC vatandaşıdır. Dün Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Hastanın durumu ağırdı. Hemen hızlıca covid-19 testleri yapıldı ve negatif çıktı. Zaatüre teşhisi vardı. Bu kişi şeker hastası ve hipertansiyon hastasıydı ayrıca siroz teşhisi vardı. Bu hasta covid 19'dan kaybedildiği iddiaları asılsızdır.
Zaten zatürre teshişi varsa ve negatif çıktıysa hatalı testtir yani covid 19 olma ihtimali çok yüksek