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Pilli: “Sigorta yükümlülüğü neyse yapacak”

Meclis’te hastane yangını konuşuldu.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:37
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Pilli: “Sigorta yükümlülüğü neyse yapacak”
Sağlık Bakanı Pilli, hastanenin ve her tıbbi aracın sigortalı olduğunu, hasar tespitinden sonra sigorta şirketinin hasarın karşılanması için yükümlülüğü neyse yapacağını söyledi.

Ülke gündeminde geniş yere sahip olan hastanede çıkan yangın, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanenin ve her tıbbi aracın sigortalı olduğunu, hasar tespitinden sonra sigorta şirketinin hasarın karşılanması için yükümlülüğü neyse yapacağını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının başında bazı milletvekilleri, iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alarak güncel konularda görüşlerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliYangınHastane Yangın
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Magusalı 2020-03-02 16:51:02

Ben da size söylüyorum ki bu sigorta size ödeme yapmayacak. Pek muhtemelidir ki bu sigorta bu hizmeti komisyonluğunu aldıktan sonra başka bir sigortaya satmıştır. Laboratuvar yangınında da bu sigorta sizi ödememiştir.

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