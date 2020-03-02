Pilli: “Sigorta yükümlülüğü neyse yapacak”

Sağlık Bakanı Pilli, hastanenin ve her tıbbi aracın sigortalı olduğunu, hasar tespitinden sonra sigorta şirketinin hasarın karşılanması için yükümlülüğü neyse yapacağını söyledi.

Ülke gündeminde geniş yere sahip olan hastanede çıkan yangın, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da gündeme geldi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanenin ve her tıbbi aracın sigortalı olduğunu, hasar tespitinden sonra sigorta şirketinin hasarın karşılanması için yükümlülüğü neyse yapacağını söyledi. Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının başında bazı milletvekilleri, iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz alarak güncel konularda görüşlerini ifade etti.