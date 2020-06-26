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Pilli son rakamları açıkladı

Bakan Pilli:" Toplam 170 test yapıldı, pozitif vaka yok"

26 Haziran 2020 Cuma 18:29
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Pilli son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 170 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

26 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 170     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 36.870 

Toplam Vaka Sayısı :  108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı  :  104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :  Yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 26.06.2020 18:41
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsCoronavirüs
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