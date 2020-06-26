Pilli son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 170 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

26 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 170

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 36.870

Toplam Vaka Sayısı : 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok