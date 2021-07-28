Pilli: Sustum, Sustum Ama Artık Yeter!

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Pilli, ülkemizde artış gösteren vakalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“GERİ DÖNÜLMEZ BİR YOLA GİRİLDİ..."

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli , “Halk tedirgin, herkes korkuyor ben de bir korku içerindeyim. Vakaların çoğalmasıyla ilgili biz kimseyi suçlamıyoruz. Sonuçta iktidarda olan parti benim partimdir. Ancak vakalar çok arttı ve geri dönülmez bir yola girildi” dedi.

"AKANSOY İŞLERİN İYİ GİTMEDİĞİNİ, ÖNLEMLER ALINMASI GEREKTİĞİNİ VURGULUYOR”

Vakalardaki artışın ciddi boyutta olduğunun altını çizen Pilli, Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un kendisini göreve çağırmasıyla ilgili ise, Akansoy’un işlerin iyi gitmediğini vurgulamak istediğini söyledi.

“Akansoy’un beni göreve çağırması sevgisinden dolayı ama özelde Akansoy’un demek istediği işlerin iyi gitmediği, önlem alınması gerektiğidir. Çünkü bu hastalığı çok iyi tanıyor. Bu hastalıkla iç içedir, hem tedavi yapıyor hem de kendilerini koruyorlar. O hastaların acı çektiğini ve nasıl yoğun bakıma düştüğünü çok iyi görüyor. Mustafa Akansoy’u seviyorum. Çalışkan bir hekimdir. Herkes kendini takdir ediyor, ona ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum"dedi.

“İYİ GİTMEYEN ŞEYLER VAR, HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Hükümete ve halka da çağrıda bulunan eski Ali Pilli, koronavirüsün ciddi bir hastalık olduğuna işaret ederek “Herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi ve şunları ekledi:

“Vakalar çok arttı ve geri dönülmez bir yola girildi . Herkesin kendine düşen görevi yapması gerekenler var. Durum iyiye gitmiyor. Bu bir pandemidir ve özel bir durumdur. Sağlık ve ekonomiyi etkileyen ve ciddi önlemler alınması gereken bir durum. Pandemi geçiştirmeyle olmaz. Özveriyle çalışmak ister, ilgi ve beceri ister. 24 saatini buraya vereceksin, kurallara uyarak bu işi götüreceksin. Covid-19 öldürücü bir hastalıktır. 1 kişi ölse bile bir kayıptır. Bizim kendimize düşen görevi her şekilde yerine getirmemiz lazım. Devlet hükümet, halk herkes kendine düşeni yapmalı”

“TEST YAPMAK KOLAY, ÖNEMLİ OLAN TEMASLI TAKİBİ”

Yapılan test sayılarının önemi kadar temaslı takip sisteminin de önemine değinen Pilli, isabetli test yapılmazsa yapılan testlerin karambole gittiğini savundu.

Pilli ayrıca şunları söyledi:

“COVID-19 başladığı dönemler kimse tanımıyordu. Henüz alt yapımız yoktu. 6 yatak ve yoğun bakım ünitesi vardı. Şimdi Pandemi Hastanesi, yoğun bakım ve solunum cihazları artırıldı. Bu kadar vakayla başa çıkacak durumdayız. Hiç bir şey yokken, 100 tane kit bulabilmek için neler çekiyorduk . 100 PCR yaparken şimdi ise binlerce yapılıyor. Hastanelerde hızlı testler var. Test sayısını arttırmak lazım ama isabetli test yapmak lazım. Bu kadar test yapmak kolay... Temaslı takibi yapmazsan bu şekilde vakalar karambole gider...

Her tarafta COVID-19 var, hangi evde, nerede belli değil.”

“SUSTUM, BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMEDİM AMA…”

Sağlık Bakanlığı döneminde çekilen zorlukları hatırlatan Pilli, şu an ki vaka sayılarının 20-25 bandında gitmesi gerektiğini söyledi. Bir doktor olarak şu an ki tablodan korktuğunu dile getiren Pilli, sitemde de bulundu.

Ali Pilli , “Bazı kesimler zamanında konuşurken şimdi ise kimse konuşmuyor” dedi.

Pilli “ Ben kapanalım demiyorum ama önlem al diyorum. Bu benim vatandaşlık, doktorluk görevimdir, ikaz etmek durumundayım. Sustum bir şey söylemek istemedim ama 1 yıl içerisinde çok iyi geçirdiğimiz pandemiyi sonuçlandırmak üzereyken durum iyi değil.. Ülkede tolorer edilebilir, hiç kimsenin rahatsız olmayacağı ekonomik önlemlerle pandemiyi atlatmak lazım. Her şeyden önce ben bir doktorum ve eski Sağlık Bakanıyım. Bu işin ızdırabını çekmiş bu işin acısını görmüş kişiyim. Bazı kesimler zamanında konuşurken şimdi hiç kimse konuşmuyor" ifadelerini de kullandı.

“GÜZELYURT BÖLGESİNDE SAĞLIKTA BÜYÜK SIKINTI VAR”

Güzelyurt bölgesindeki durumu da değerlendiren Pilli, bölgede sağlık alanında büyük sıkıntıların olduğunu söyleyerek, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü iddia etti.

Pilli,“Güzelyurt bölgesinde sağlıkta büyük sıkıntı var. Güzelyurt’ta milletvekili olduğum dönem 6'dan ve 3'den sonra bir iğne yapılmıyor deniliyordu. Maalesef o günlere geri döndük.Güzelyurt sağlık merkezinde şu anda doktor yok, nöbet yok. 24 saat çalışan nöbet tutulan bir yerde sağlık tamamen çökmüş durumda. 3’te 5’te gidip iğne yaptıramıyor insanlar... Doktor yok, oradaki hemşireler yapmıyor. Güzelyurt her türlü mağdur edilmiş bir bölge. Sağlık merkezinde doktor yoktur aynı şekilde Cengiz Topel Hastanesinde ise durum aynıdır. Bu bölgeye eğilmeleri gereklidir. Ben burada bir bölgeli ve özellikle bu bölgenin hekimi olarak, halkın sağlıkta ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorum" diye konuştu.

“YAZIN BU VAKALAR BÖYLESE, KIŞIN DAHA TEHLİKELİ HALE GELİR”

Yaz ayı olmasına rağmen vakalarda ciddi artış olduğunun altını çizen Pilli, “Yazın vakalar bu kadar çoksa kışın daha tehlikeli hale gelir. Kışın bütün enfeksiyonlar artar, kronik hastalıklar çoğalır” dedi.

“BENİM HİÇ BİR BEKLENTİM YOK, BEKLENTİM HALKIMIZIN SAĞLIKLI OLMASI”

Son olarak vatandaşlara seslenen Pilli, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.

Pilli “COVID-19'da geri dönülmez bir yola girdik. Mutlaka önlemlerin alınması gerekir. Benim dönemimde çok konuşanlar nerede? Televizyondan televizyona dolaşanlar şimdi yapılması gerekenleri neden konuşmuyorsunuz? Herkes sus pus oldu. Herkes biliyor niye sustuklarını... Benim hiçbir beklentim yoktur, tek beklentim halkımızın sağlıklı olmasıdır. Ben halkıma bir kez daha seslenmek istiyorum kendi sağlıkları için kendilerine düşen görevi yapsınlar ve bütün sağlık çalışanlarına özellikle COVID-19 mücadelesinde görev sağlıkçı arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum, kendilerine dikkat etsinler" dedi.

Kaynak : Kıbrıs Haber / Gül Uzunca