TC Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde "6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı" ile "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışlarına katılarak konuşma gerçekleştiren Bakan Pilli, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Lefkoşa’ya yapılacak yeni hastane projesi, otomasyon konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Anavatan Türkiye’nin desteği ile KKTC’de özellikle sağlık alanında önemli bir yol katedeceklerine inandıklarını belirten Bakan Pilli, Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılması konusunun olmazsa olmazları olduklarını dile getirdi.

TC Sağlık Bakanlığı olarak birçok yeni projeye imza attıklarını belirten Bakan Koca, KKTC ‘nin de bu gelişmelerden yararlanması gerektiğini, sağlık alanında yapılacak yeni yatırımlar ve projeler konusunda her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Pilli’ye temaslarında bakanlık müsteşarı Mustafa Akçaba ve Özel Kalem Müdürü Cemal Kuyucu eşlik etti.