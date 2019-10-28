Pilli: TC’nin etkin ve güçlü varlığı Kıbrıs Türk halkına güç veriyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve güçlü varlığının Kıbrıs Türk halkına da büyük bir güç verdiğini kaydetti ve tüm halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Pilli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Pilli, mesajında şöyle dedi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünü, Anavatanımız Türkiye ile aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, hiçbir zulme boyun eğmeyen Türk milleti, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanıyla Kurtuluş Savaşı’nı Cumhuriyet ile taçlandırmış ve 29 Ekim, çağdaş bir ulusun doğum günü olmuştur.

Türk Milleti’nin geçmişte olduğu gibi bugünde birlik ve beraberliğini koruyacağına olan inancım tamdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve güçlü varlığı Kıbrıs Türk halkına da büyük bir güç vermektedir. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diler, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”