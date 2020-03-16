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Pilli: “Test kitleri konusunda eksiğimiz yok”

Sağlık Bakanı Pilli halka ‘sağduyu’ çağrısı yaptığı açıklamada koronavirüs ile ilgili test kitlerinin yeterli sayıda olduğunu, bu noktada çalışmaların aksamadan sürdüğünü ifade etti.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:04
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Pilli: “Test kitleri konusunda eksiğimiz yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs konusunda halka çağrıda bulundu. Pilli, yaşanan durumu “toplumsal sağlık seferberliği” olarak tanımladığı açıklamada her bireyin kendisine düşen görevi yapması gerektiğini, bu şekilde sürecin daha kolay atlatılabileceğini ifade etti.

Pilli, ‘gerekli olmadığı sürece sokağa çıkılmamalı’ uyarısını yinelediği açıklamada, sağlık çalışanlarının da büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek doğru olmayan bilgilerle çalışanların motivasyonunu düşürecek söylemlerde bulunulmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan koronavirüs tetkikleri için gerekli olan kitlerin yeterli sayıda olduğunu belirten Pilli, mevcut test kiti sayısının 850 olduğunu, bin 500 adet kitin de sipariş edildiğini söyledi.

Şu ana kadar 36 vakaya test yapıldığını ve bunların 6 tanesinin pozitif sonuç verdiğini aktaran Pilli, bu süreçte gerekli olan tıbbi malzeme ile ilaç konusunda da herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ifade etti.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Ülke olarak toplumsal bir mücadeleden geçiyoruz. Bu bir sağlık seferberliğidir. Bakanlığım adına herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum.Corona virüsü ile ilgili gelişmeler hakkında sağlık bakanlığımız gerektiği zamanlarda ve gerektiği şekillerde açıklama yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Bir kez daha önemle vurguluyorum. Bu bir toplumsal sağlık seferberliğidir.

Bu mücadelede halkımıza da önemli görevler düşmektedir. Her bir birey üzerine düşeni yapar, Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan önlem ve tedbirlere uygun şekilde davranırsa bu süreci kolay şekilde atlatabiliriz.

Halkımız çok gerekli olmadığı hallerde sokağa çıkmamalıdır.  Özellikle kronik hastalar ve yaşlılarımızın sokağa çıkmaması önem arz etmektedir.

Sağlık çalışanlarımız bu süreçte özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Hiç kimsenin sağlık personelinin motivasyonunu kirli ve yalan bilgilerle kırmaya hakkı yoktur. Şu anda sağlık hizmetlerimiz en iyi şekilde verilmeye devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki sağlık siyaset de dahil her şeyin üzerindedir.

Unutmamalıyız ki, Corona Virüs ile ilgili yapılan her açıklama, her gerçek dışı bilgi toplumu ürkütmekten, paniğe sürüklemekten ve bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir sonuç yaratmamaktadır. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basında kamuoyuna yalan ve yanlış bilgiler aktaran her kişi ve kurumla ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Öte yandan şu anda coronavirüs tetkikleri için gerekli olan kitlerimiz yeterli sayıdadır. Elimizde şu anda mevcut 850 tane kit bulunmaktadır, 1500 adet de sipariş verilmiştir. Şu ana kadar 36 vakaya test yapılmış ve bunların 6 tanesi pozitif sonuç vermiştir. Bu süreçte gerekli olan tıbbi malzeme ile ilaç konusunda da herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımcılarından biri de KKTC için görevlendirilmiştir. Herhangi bir sıkıntı durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yanımızdadır. Kamuoyuna duyurulur.”

Son Güncelleme: 16.03.2020 13:08
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli PilliSağlık Bakanı
Yorumlar
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Vatandaş 2020-03-16 12:43:18

Şaka gibi bir açıklama sayın bakandan. Ülkeye daha önce giriş yapanları geçelim hadi, son bir ayda kaç giriş oldu ve yapılan test sayısı 36 (OTUZ ALTI)!

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Düşündüm 2020-03-16 12:56:53

Yani diyor ki Sn BAkan 36 testte 6 POZİTİF. 10 gün sonraki yayılma hızını hesaplayamıyorum bile.

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