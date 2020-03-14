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Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Sağlılk Bakanı Ali Pilli, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 13:23
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Pilli: Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Sağlılk Bakanı Ali Pilli, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Pilli mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde kuşkusuz en büyük destekçimiz ve güvencemiz olan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız özveri ile topluma hizmet vermeye devam etmektedir.

Bildiğiniz gibi yaşadığımız talihsiz yangının ardından yine sağlık çalışanlarımızla bu zor süreci atlatmış ve yaralarımızı sarmaya devam etmekteyiz .

Sağlık alanındaki hizmetlerin, aksamadan devam etmesi, sağlık çalışanlarının memnuniyeti ve halkımızın en iyi hizmeti her koşulda alması için Sağlık Bakanlığı olarak yine sağlık çalışanlarından aldığımız destekle gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz .

Bilmenizi isterim ki , toplum sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Sağlık hizmetleri aralıksız olarak devam etmektedir. Sağlığın ayakta kalması için ise en büyük unsur sağlık çalışanlarımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle zaman mefhumu olmaksızın fedakarca insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”.

Anahtar Kelimeler:
Tıp BayramıAli Pilli
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