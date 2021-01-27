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Pilli : "Vakalar 1 hafta sonra düşecek"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de katıldığı canlı yayında testlerle ilgili açıklama yaptı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:26
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Pilli : "Vakalar 1 hafta sonra düşecek"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de katıldığı canlı yayında testlerle ilgili açıklama yaptı.

Pilli, test sayılarının artırılacağını ve random (rastgele) testler yapılacağını söyledi.

Pilli, vaka sayılarının çok olduğunun altını çizerken, biz bunun da üstesinden geleceğiz dedi.

Vakaların hemen düşmesini beklemeyin diyen Sağlık Bakanı Pilli, 1 hafta sonra vakalar düşmeye başlayacaktır açıklamasını yaptı.

Tedbirleri ne kadar iyi alırsak kayıplarımız o kadar az olur diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, halkın tedbirlere uymasını istedi.

Şuan itibariyle Pandemi Hastanesi'nde dünkü verilere göre 88 hastanın olduğunu açıklayan Pilli, "Şu anda doktor arkadaşlarımızda yorulma olmasına rağmen biz bu pandemiyi önleyeceğiz" dedi.

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Son Güncelleme: 27.01.2021 12:32
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