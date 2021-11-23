Pilli: “Vakalar yurt içine yayılmıştır, buldukça peşine düşüyoruz”

Dr. Pilli, artan Koronavirüs vakalarına işaret ederek, PCR test sayısının artırıldığını belirtti ve “Vakaları kontrol altına almak için silahı kullanıyoruz” dedi.

Önlemler alındıkça vaka sayılarının düşeceğini de aktaran Dr. Pilli, “Biz şeffafız, her şey açıktır. Biz bütün temaslıları takip ediyoruz. Dolayısıyla vakalarda yükselme olacaktır. Kontrol altına alacağız. Göreceksiniz bunlar aşağıya inecektir. Bulaş nerede varsa biz orada taramalar yapıyoruz. Vakaları buldukça peşine düşüyoruz. Kimin nerede olduğu belli değil, vakaların kaynağı her yerde vardır, yurt içine yayılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ben halkıma güveniyorum, halkta bana güveniyor biz bu işi bitireceğiz” diyen Pilli, Koronavirüs aşılanma süreci hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Pilli, 80 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2 doz Sinovac aşısının ardından 3 ay geçmesi halinde hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu 70 bin kişi yaptırmadı. AstraZeneca ile BioNTech aşısını olup, üzerinden 6 ay geçmiş olan ve yaptırmayan 3 bin kişi vardır. Johnson and Johnson aşısını yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen 27 bin kişi var. Toplam 100 bin kişi hatırlatma dozunu yaptırmadı. Bu kişiler aşısız olarak sayılacaktır.”

“Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuşan Pilli, yakında seyyar aşılama birimlerinin hizmete gireceğini söyledi.

Pilli, hatırlatma dozlarının BioNTech olarak yapılacağını da aktararak, Moderna aşısı olan kişilerin de henüz 6 ayının dolmadığını bildirdi.

Göreve yeniden gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını da dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, "Kaç tane aşıya ihtiyacım olduğunu sordu. Önümüzdeki günlerde 50 bin doz Türkiye'den gelecek, yarın da Güney Kıbrıs'tan 10 bin doz gelecek" dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI