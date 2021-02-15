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Pilli: “Vakalarda gerileme var"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Manşet + Programında açıklamalarda bulunuyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:20
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Pilli: “Vakalarda gerileme var"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Manşet + Programında açıklamalarda bulunuyor.

Vaka gidişatındaki seyrin aşağıya düşmeye başladığını kaydeden Pilli, 80’in üzerinde olan günlük vakaların dün itibariyle 17’ye gerilediğini, alınan kararların bunu etkilediğini ifade etti.

Hafta sonu 2 kaybın yaşandığını belirten Pilli, “Bundan sonra vaka kaybımızın olmamasını dileriz” dedi.

Bireysel tedbirlerin önemine değinen Pilli, “Bir kez daha kapanmamak için açılıma giderken herkes kendi üzerine düşen görevleri yapsın. Denetimden ziyade kişiler üzerine düşeni yapsın, bir kez daha kapanmaya tahammülümüz kalmadı. Maske, mesafe hijyen kurallarına uyalım.” şeklinde konuştu.

Mutasyona uğrayan virüsün vakalar üzerinde daha çok bulaşıcı olduğunu dile getiren Pilli, Maske, mesafe hijyen kurallarına uyarak en az kayıpla virüsün atlatılacağını anlattı.

Son Güncelleme: 15.02.2021 11:26
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