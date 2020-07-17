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Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret etti.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:39
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Pilli: YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor

Ziyareti sırasında Merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Pilli, verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YEDAM Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Çamlıköylü, Bakan Pilli’ye Kıbrıs Yeşilay Derneğinin çalışmaları hakkında da bilgi aktarırken,  amaçlarının Devletin bağımlılık konusunda verdiği hizmetlere destek sağlamak olduğunu belirtti.Sağlık Bakanı Pilli de madde bağımlılığı konusunda hassasiyetini dile getirirken,  YEDAM Yöneticilerinin yürüttüğü çalışmalara destek belirtti…

Pilli, “ YEDAM madde bağımlılığı konusunda çok başarılı çalışmalar yürütüyor, sizleri takdir ediyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın da bağımlılıklar konusunda projelere sahip olduğunu ancak ortaya çıkan salgın hastalıkların süreci yavaşlattığını dile getiren Pilli, buna rağmen Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak olan  AMATEM’in 1 yıl içerisinde açılacağını vurguladı.

Bakan Pilli, alkol ve madde bağımlılığının toplum yapısını bozan  yledi.12 yaş ve üzeri, tütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da ücretsiz tedavi olmak isteyenlere hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde uzman 3 psikiyatrist çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliYEDAMSağlık Bakanı
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